Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Hayatımın Şansı oyuncuları kimler? FOX TV yeni dizisi Hayatımın Şansı konusu ve oyuncu kadrosu

Hayatımın Şansı oyuncuları ve konusu

Hayatımın Şansı oyuncuları ve konusu diziseverler tarafından sorgulanıyor. FOX TV'nin yeni dizisi Hayatımın Şansı; yirmili yaşlarının ortasında genç bir anne olan Yonca'nın her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif almasını konu alacak. İşte Hayatımın Şansı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

Giriş: 14.12.2022 - 18:11 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hayatımın Şansı dizisi FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı Hayatımın Şansı bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte Hayatımın Şansı dizisi konusu ve oyuncuları...

  • HAYATIMIN ŞANSI DİZİSİ OYUNCULARI

    Hayatımın Şansı dizisinin oyuncu kadrosunda; Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin ve Hale Soygazi’nin rol alıyor. 

  • HAYATIMIN ŞANSI DİZİSİ KONUSU 

    Yonca, hayatta kızı Sare’den başka kimsesi olmayan, kızına içinde bulunduğu maddi zorluklara rağmen küçük, mutlu bir dünya kurmayı başarmış; genç, bekar bir annedir.  Ancak bu dünya alt üst olmak üzeredir. Çünkü Sare’nin babası Alpay, onu almak için mahkemeye başvurmuştur. Alpay’ın gücü ve imkanları karşısında Yonca’nın tek şansı kızına bakabileceğini ispatlamaktır. Ancak bu süreçte evsiz, işsiz ve parasız kalır Yonca. Bütün bunlar yetmezmiş gibi kendini hayal bile edemeyeceği durumların içinde bulur. Yolculuğu sırasında tanıştığı Rüzgar ona destek olsa da Yonca kızı Sare ile sınanıyordur...

    Hayatını değiştirecek olan şey ise, Turgay’dan gelen teklif olur.  Bu öyle bir tekliftir ki Yonca kızını kaybetme korkusuyla vicdanı arasında sıkışıp kalır. Yonca bu teklifi kabul edecek midir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.