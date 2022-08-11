Yapı Kredi Kültür Sanat, Eylül ayında 'Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet' isimli güncel sanat sergisine ev sahipliği yapacak. Farklı coğrafyalarda yaşanan adaletsizliklere aşk, umut ve direnişle bakmayı öneren sergi, 15 Eylül’den itibaren izlenebilir.
Dünyanın her yerinde farklı biçimlerde yaşanan sosyal, siyasi, toplumsal cinsiyet ya da ekolojik sebeplerden kaynaklanan adaletsizlikler son yıllarda yaşadığımız küresel salgın ile daha da belirgin hale geldi. Türkiye’de ve yurt dışında yaşayan güncel sanatçılar, içinde bulunduğumuz bu durumu kimi zaman aşkı ve hayatı kutlayan umut dolu bir yaklaşımla, kimi zamansa düşündürücü ve alternatifler üretmeye teşvik eden bir zeminde ele alıyor.
“Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet”, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Galatasaray’daki binasının girişindeki merdivenleri de sergiye dahil ediyor. Sergi için üretilen yeni işlerin yanı sıra güncel sanatçıların son dönem fotoğraf, yerleştirme, video ve duvar resimlerine yer veriyor. Dünya çapında devlet şiddeti ve insan hakları ihlallerini araştıran çok disiplinli bir araştırma ve sanatçı grubu olan Forensic Architecture’ın Triple Chaser videosu ilk defa İstanbul’da sergileniyor.
İsmini sanatçı Hale Tenger’in aynı adlı ses yerleştirmesinden alan ve Fransız Kültür Merkezi, Goethe-Institut Istanbul ve Tarabya Kültür Akademisi’nin desteğiyle hazırlanan sergi, 15 Eylül 2022 – 02 Ocak 2023 tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat’ta ziyaret edilebilecek.
Forensic Architecture, Larissa Araz, Adalet Atlası, Sevgi Aka, Babi Badalov, Savaş Boyraz, Mustafa Emin Büyükcoşkun, Marianne Fahmy, Dana Kavelina, Jasper Kettner & İbrahim Arslan, Şafak Şule Kemancı, Rojda Tuğrul, Hale Tenger, Aslı Uludağ, Viron Erol Vert, Cansu Yıldıran ve István Zsíros’ın eserleriyle katkıda bulunduğu serginin küratörlüğünü Didem Yazıcı ve Peter Sit üstleniyor. Serginin asistan küratörü ise Burcu Çimen.
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'Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet' sergisi Yapı Kredi Kültür Sanat'ta/hayat-olum-ask-ve-adalet-sergisi-yapi-kredi-kultur-sanat-ta-3484379
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