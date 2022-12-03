'Hayat Bugün'ün final bölümü tanıtımı yayınlandı

Barış’ın, ablası Bilge Güvener’in kalbinin nakledildiği Yasemin ile hastanede yollarının kesiştiği tanıtımda yaşanan duygusal anlar dikkat çekiyor. Barış ile Yasemin arasında geçen konuşmada, “Belki de tam tersidir, sen ablama şahane bir hayat yaşatmışsındır!” sözleri ise yüreklere dokunuyor.

Derin ise suçluluk duygusuyla başa çıkmak için kendini işine verdi ve uykusuz günlerinde ayakta kalmak için ilaçlara yüklendi. Kanser tedavisine başlamak üzere olan Barış sokakta gördüğü, ayağı enfeksiyon kapmış dilenci bir kız olan Fahriye’ye yardım etti.

Hastanedeki şiddet olayından sağ kurtulan Aras kolundaki hareket kabiliyetinin sınırlanmasıyla cerrahlığa bir süre ara vermek zorunda kaldı. Bu gerçeği kabul etmekte zorlanan Aras, kendini suçlu hisseden Derin’den kolundaki hasarı gizlemek istedi.

Aras ve Derin arasında ise sürpriz bir yakınlaşma yaşandı. Aralarındaki ilişkiyi anlamak isteyen Derin, Aras’ı öptü ancak Aras’ın korkularının devam ettiğini görünce büyük bir hayal kırıklığıyla yanından ayrıldı. Hastaneyi yönetmek ve hikayesini yarım bırakmak istemeyen Barış, Suzan’dan kemoterapi seansını iptal etmesini istedi.

Tüm yaraların sarıldığı bölümün finalinde Sedef, Aras için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Partide gözleri Derin’i arayan ve olmadığını gören Aras, genç kadına doğru yola çıktı. Bu sırada Derin, Mert’in kullandığı araçtaydı. Ancak Mert’in araç sürerken uyuyakalmasıyla ikili büyük bir kaza yaptı. Derin ve Mert’e ne olacağı merak konusu olurken bir kötü sürpriz de Barış’tan geldi.