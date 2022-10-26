"Hayat Bugün' tam bir ekip işi!" 0:00 / 0:00

Bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek olan sezonun iddialı yapımlarından 'Hayat Bugün'ün başrol oyuncularından Hande Doğandemir, diziye dahil olma sürecini, projenin en dikkat çekici unsurunu ve canlandıracağı 'Doç.Dr. Derin Nalbantoğlu' karakterini anlattı. Ünlü oyuncu, "Hayat Bugün', tam bir ekip işi! Birbirini tamamlayan karakterlerin her biri hikaye için çok kıymetli. En çok bu özelliğini seviyorum" diyor

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi 'New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün', ekran yolculuğuna başladı. Yönetmen koltuğunda Çiğdem Bozali’nin oturduğu, uyarlama senaryosunu Ayça Üzüm ve Cansu Çoban’ın kaleme aldığı 'Hayat Bugün'ün başrollerinde; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol yer alıyor. 'Hayat Bugün'ün başrol oyuncularından Hande Doğandemir ile diziye dahil olma sürecini, projenin en dikkat çekici unsurunu ve canlandıracağı 'Doç.Dr. Derin Nalbantoğlu' karakterini konuştuk. "Hayat Bugün', tam bir ekip işi!" diyen ünlü oyuncu, "Öncelikle çok iyi uyarlanmış bir senaryo var karşımızda. Sonrasında hayatın çok içinden, doktorluk gibi çok zor bir mesleği tüm gerçekçiliğiyle aktarmaya çalışan, sistemi sorgulayan ve iyileştirmeye çalışan karakterlerin ortak hikayesi..." ifadelerini kullanıyor.

"SEVEREK TAKİP ETTİĞİM BİR YAPIMDI" * Sezonun heyecanla beklenen dizisi 'Hayat Bugün’, SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Projeye dahil olma sürecinizden bahseder misiniz? 'New Amsterdam'ın ilk kez Türkiye'de uyarlanacağını duyduğum zaman çok mutlu olmuştum bir seyirci olarak çünkü çok severek takip ettiğim bir yapımdı. Daha sonrasında yolum 'Derin' karakteriyle kesişti. Bu benim için çok heyecan verici. Orijinalinde de hikayesini çok etkilenerek takip ettiğim bir karakterdi. * 'Hayat Bugün'ün senaryosunda sizi en çok etkileyen neydi? Öncelikle çok iyi uyarlanmış bir senaryo var karşımızda. Sonrasında hayatın çok içinden, doktorluk gibi çok zor bir mesleği tüm gerçekçiliğiyle aktarmaya çalışan, sistemi sorgulayan ve iyileştirmeye çalışan karakterlerin ortak hikayesi... Duyguların ön planda olduğu, içinde kötülüğün, vahşetin olmadığı, ayağa kalkmaya çalışan bir hastanenin ve doktorlarının yolculuğu... Bu tarafıyla beni çok etkiledi.

"DİZİNİN EN DİKKAT ÇEKİCİ UNSURU GERÇEKÇİLİĞİ" * Sizce dizinin en dikkat çekici unsuru nedir? Gerçekçiliği sanırım. Hayatın içinden oluşu ve çok şahane yazılmış karakterleriyle tüm insani duygulara ve ilişkilere yer veriyor olması... * 'Hayat Bugün'de 'Doç.Dr. Derin Nalbantoğlu'nu canlandırıyorsunuz. Hayat verdiğiniz karaktere nasıl çalıştınız? 'Derin', acil bölüm başkanı... Benim de danışman doktorlarımızla acillerde vakit geçirip, onları gözlemleme imkanım oldu. Hala sette hep yanımızda danışmanımız olarak bizi yönlendiriyorlar.

"HEM ETKİLEYİ HEM DE ZORLAYICI" * Dizide canlandıracağınız karaktere hazırlık sürecinizde sizi zorlayan bir durum oldu mu? Olduysa açıklar mısınız? Gerçek hastanede gerçek vakaları gözlemlemek hem aydınlatıcı hem de zordu tabii ki. Doktorlarla empati kurmaya çalışmak, hastalara yaklaşımı, vakaları çözme biçimleri hem etkileyici hem de zorlayıcı...

"KESİNLİKLE İŞKOLİĞİM" * 'Doç.Dr. Derin Nalbantoğlu', işkolik, neredeyse acil dışında bir hayatı olmayan bir karakter. Peki siz de işkolik misiniz? Oyunculuğu hayatınızın neresinde tanımlarsınız? Kesinlikle işkoliğim. Çalışmadığım zamanlar mutsuz oluyorum tabii ki. O süreci en verimli ve öğretici şekilde geçiriyorum ama her zaman çalışmak enerjimi yükseltiyor ve bana iyi geliyor. * 'New Amsterdam'ın ilk orijinal uyarlaması birebir aynısı mı olacak? Ne gibi farklar göreceğiz? Orijinaliyle olay akışı aşağı yukarı aynı gidiyor ama tabii ki artık Türkiye’de geçen bir hikaye olarak bu coğrafyaya uyarlanması gereken durumlar var. * 'New Amsterdam'ı izlediniz mi? Oradaki karakterinize neler kattınız? Evet, izledim. Yayınlanan tüm sezonlarını çok severek takip ediyordum zaten. 'Derin'i 'Dr. Bloom'dan ayıran özellikler tabii ki buraya uyarladığımız için var ama temeli aileden gelen problemler, işkolik olması, iyi bir hekim olması gibi temel özelliklerini koruyarak kendi yorumumu katmaya çalışıyorum.

"HAYAT BUGÜN' TAM BİR EKİP İŞİ!" * 'Hayat Bugün'ü sizin için diğer projelerden ayıran en önemli özellik nedir? 'Hayat Bugün', tam bir ekip işi! Birbirini tamamlayan karakterlerin her biri hikaye için çok kıymetli. En çok bu özelliğini seviyorum. Birtakım ruhunu taşıyabilmesi diyebilirim. * 'Doç.Dr Derin Nalbantoğlu'na bir şey söylemek isteseydiniz bu ne olurdu? Hayatı kaçırma! (Gülüyor.) * Hayatınızda ‘dönüm noktam’ diye adlandıracağınız bir olay yaşadınız mı? Bunun için tek bir olay söyleyemem sanırım. Hayatımı zaman zaman değiştiren birçok durum ve kişi olabiliyor. İyi ki de oluyor ki bugün bu Hande’yim... (Gülüyor.)

'HAYAT BUGÜN'ÜN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? 'Hayat Bugün'ün ikinci bölümünde; Barış kanser olduğu gerçeğiyle yüzleşmiştir ancak bu hastalığın onu yavaşlatmasına asla izin vermeyecektir! Hastaneyi baştan yaratmaya, dönüştürmeye tam gaz devam eder, bu da onu Suzan’la karşı karşıya getirir. Öte yandan hastaneye gelen ve “kırık kalp sendromu” olan bir hasta Derin ve Aras’a hem ilişkilerini hem inançlarını sorgulatırken, Ali Haydar ve Andaç bir çocuk hasta için tüm şartları zorlar ve hastane sınırları dışına bile çıkarlar. Finalde tüm hastane üzücü bir şiddet olayıyla sarsılırken eski eşi Gizem’in dans gösterisine giden Barış’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir. 'HAYAT BUGÜN'Ü ANLATTILAR SHOW TV, ilgiyle izlenecek bir d...

'HAYAT BUGÜN', EKRAN YOLCULUĞUNA BAŞLADI SHOW TV'nin yapımını O3 Medya'nı...