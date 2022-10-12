'Hayat Bugün, 19 Ekim'de başlıyor 0:00 / 0:00

SHOW TV'de ekranlara gelecek olan 'Hayat Bugün'ün yayın tarihi belli oldu. 19 Ekim'den itibaren her çarşamba günü izleyicilerle buluşacak olan 'Hayat Bugün'de başrolleri Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol paylaşıyor

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SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, NBCUniversal Formats ve Universal Television’un başarılı dizisi ‘New Amsterdam'ın uluslararası ilk uyarlaması olan 'Hayat Bugün' yayın tarihini yeni tanıtımıyla duyurdu.

“BEN SİZLER İÇİN ÇALIŞACAĞIM, SİZ HASTALARINIZ İÇİN. GEREKİRSE BAŞIMIZ BELAYA GİRSİN AMA YETER Kİ YENİDEN UMUT BİZ OLALIM”...

Başrol oyuncuları; Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol’un yer aldığı dizi yeni tanıtımıyla övgü dolu yorumlar alırken ekran yolculuğu için de geri sayım başladı.

'Hayat Bugün’de; Ulaş Tuna Astepe 'Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener' (Dr. Max Goodwin), Hazar Ergüçlü 'Doç. Dr. Suzan Mayer' (Dr. Helen Sharpe), Tansel Öngel 'Doç Dr. Aras Erdem' (Dr. Floyd Reynolds), Hande Doğandemir 'Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu' (Dr. Lauren Bloom), Mert Denizmen ‘Prof. Dr. Andaç Sağlam' (Dr. Iggy Frome) ve Şerif Erol 'Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov' (Dr. Vijay Kapoor) karakterleriyle ekranda olacaklar.

David Schulner’in hem yaratıcılığını hem de yapımcılığını üstlendiği ‘New Amsterdam’ın ilk uyarlaması olan ‘Hayat Bugün’ün yönetmen koltuğunda Çiğdem Bozali otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor.

Konusu kadar başarılı kadrosu ile de dikkat çeken ‘Hayat Bugün’ 19 Ekim Çarşamba akşamı 20.00’de SHOW TV’de başlıyor.