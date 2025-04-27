ŞİMDİLERDE NELER YAPIYOR?

Yaşamını İstanbul'da sürdüren oyuncu, şimdilerde ise neler yaptığını da anlattı. Çisil Oral; "Önümüzdeki sezona oynayacağım, kendi yazdığım tek kişilik bir oyunum var, onun hazırlıkları ile ilgileniyorum. İki ayrı meslektaşımın istediği biri tek kişilik kadın oyunu, diğeri kalabalık kadrolu bir komedi oyunu var, onları yazıyorum. Yazdığım oyunlar kitap olarak çıkacak onların hazırlıkları da var. Dijital bir platformla fantastik bir komedi dizisi için görüşüyoruz, anlaştığımız taktirde onun senaryosunu yazacağım. Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali için yazdığım bir oyunun çevirisi yapılıyor, onun için de çok heyecanlıyım" dedi.