Hayaline kavuşmak için binlerce dolar harcayan genç kadın 'Irak Barbie'si' olarak biliniyor
Dalia Naeem, Barbie bebeğe benzemek için birçok kez estetik operasyon geçirdi. Irak Barbie'si olarak ünlenen genç kadının, yeni ameliyatlar için doktor arayışı devam ediyor.
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29 yaşındaki Iraklı Dalia Naeem, Barbie'ye karşı her zaman hayranlık besliyordu. Onun gibi görünmek yavaş yavaş önüne geçilemeyen bir arzu haline geldi ve en sonunda Dalia, görünüşünde radikal değişiklikler yapmaya karar verdi.
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Dalia'nın bu zamana kadar 43 estetik operasyon geçirdiği biliniyor. Yaptırdığı işlemler için binlerce dolar harcayan Dalia, görünüşü nedeniyle "Irak Barbie'si" olarak biliniyor.
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Instagram'da bir milyona takipçisi olan genç kadın sunuculuk ve oyunculuk yapıyor. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Dalia, yüzündeki değişimleri anbean takipçileriyle paylaşıyor.
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Her ne kadar Dalia görünüşünden memnun olsa da tüm takipçileri aynı şeyi düşünmüyor. Bazıları görünüşüne dair olumsuz yorumlarda bulunuyor. Ancak Dalia olumsuz görüşleri dikkate almıyor.
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Dalia, şu anda başka estetik operasyonlar yaptırmak için doktor ve klinik arayışını sürdürüyor.
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Kaynak: BrightSide
Fotoğraf: Dalia Naeem Instagram