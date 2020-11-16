AA

Sezon başında 'hayalet ağ' olarak bilinen balıkçı ağlarına teslim olan Saint Didier batığının çevresindeki doğal yaşam da tehlikeye girdi. Hayalet ağlar nedeniyle birçok balık ağ ile gemi arasında sıkışarak can verirken, birçoğu da batığı terk edip başka yerlere göç etti.

AA'nın haberine göre koronavirüs salgını döneminde uzun süre dalışa kapalı olan Saint Didier batığına sezonun ilk dalışını haziran ayında yapan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, batığın çevresindeki hayalet ağları görünce harekete geçti.

Arkadaşlarıyla birlikte batığı ağlardan temizleyen Alemdar, sonrasında batıktaki ekosistemin canlandığının müjdesini verdi. Batığı yuva edinen türlerin hayalet ağlar nedeniyle bölgeden uzaklaştığını kaydeden Alemdar, "Şimdi rengarenk balık türleri batığın içinde yuvalanmış vaziyette. Dalışlarımızda sık sık karşılaşıyoruz. Saint Didier, bölge için çok önemli bir batık. Tarihi ve gerçekçi. Geminin çevresindeki doğal yaşam ise buraya dalış yapan turistleri hayran bırakıyor. Sadece bu batığa dalış yapmak için yüzlerce turist Antalya'ya geliyor" dedi.

POPÜLER DALIŞ NOKTALARINDAN BİRİ

Antalya bölgesinde en çok dikkati çeken batığın, Kaleiçi Yat Limanı açığında 'Fransız Sosyete Batığı' olarak bilinen İkinci Dünya Savaşı sırasında batan St. Didier gemisine ait batık olduğunu sözlerine ekleyen İsa Alemdar, "Savaş batıkları arasında St. Didier'in çok emsali yok. 18 metre derinlikte başlar, 30 metrede biter. Batık tek parça halindedir. Buraya yurt dışından gelen meraklıların dalışını gerçekleştiriyoruz. Batığı görenler, St. Didier batığının emsalsiz olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Burası, dalış turizmi için, Antalya için altın bir bilezik" diye konuştu.