Hayalet ağlar güneş gözlüğüne dönüşüyor

Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile gözlük üreticisi Billur Optik tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, son 2 yılda Marmara Denizi'nden çıkarılan bin 500 metrekare hayalet ağ temizlenip ham maddeye dönüştürüldü ve bu ay başında güneş gözlüğü üretimine başlandı.

Üretim sürecinin ilk aşamasında denizden çıkarılan ağlar temizlenerek, güneş gözlüğü çerçevesi yapımında kullanılmak üzere granül haline getiriliyor. Daha sonra, İkitelli'de bulunan gözlük üretim tesisine getirilip kalıplara dökülen ham maddeden güneş gözlüğü çerçevesi elde ediliyor.

Üretilen çerçevelerin saplarına, modeli belirleyici unsur olarak mercan, pina, deniz yıldızı, orka ve vatoz türleri ile ağların çıkarıldığı bölgelerin koordinat bilgileri işleniyor. Gözlükler, camları takıldıktan sonra son halini alıyor.

Gözlükler üretimlerinin tamamlanmasının ardından gelecek ay proje için oluşturulacak internet sitesi üzerinden tüketiciye sunulacak. Projeyle sürdürülebilir moda anlayışını desteklemeyi ve deniz ekosisteminin korunmasını hedefleyen dernek, gözlüklerden elde edeceği geliri yeni projelerde kullanmayı hedefliyor.

Çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı, sıfır atık kapsamında birçok çalışma yürüttüklerini, hayalet ağlardan güneş gözlüğü üretmenin dünyada örneklerinin bulunduğunu ve bu çalışmayı da yine sıfır atık kapsamında Türkiye'de yapmak istediklerini belirtti.

Narcı, "Bir hayalle yola çıktık. Herkesin doğaya, denize bizim görüş açımızdan, bizim baktığımız gibi bakmasını istiyoruz" dedi.

Denizden hayalet ağların çıkarılmasının meşakkatli, çok zor ve risklerle dolu bir iş olduğunu vurgulayan Narcı, denizin ortasında ağların nerede olduğunu bilmediklerini, gelen ihbarlar doğrultusunda bu ağları deniz diplerinde bularak çıkardıklarını anlattı.

Projenin yalnızca ticari bir girişim olmadığını, su altındaki milyonlarca canlıya yeni yaşam alanları açacak bir misyona da sahip olduğunu ifade eden Narcı, "Deniz dibinde yüzlerce yıl boyunca kalabilen ağlar, canlıların ölümüne neden olabiliyor. Bunları denizden çıkarıp sıfır atık kapsamında yeni bir kaynak oluşturduk ve böylece deniz ekosistemine zararlarını da bertaraf etmiş olduk." dedi.