Hayat çocukluk dönemlerimizdeki gibi devam etseydi, mutluluk hep omuzlarımızdan bize gülümserdi muhakkak, oysa çocukluk evresi geçip ergenlik dönemine adım attığımız anda hayaller ile gerçekler arasındaki o kocaman farkları görüyoruz. O gerçekler kurulan hayallerin üzerine oturunca da hayal kırıklıkları yaşanıyor. Oysa hayal kurmakla, onun gerçek olacağına kayıtsız inanmak arasında derin uçurumlar olduğunu bilir ve ona göre hareket edersek, hayal kırıklıkları da bizi yıpratamaz. Her kişi dönem dönem hayal kırıklığı yaşar. İşinden, aldığı arabadan, evinden, çocuğundan, eşinden, arkadaşından dolayı bir yada binlerce kez hayal kırıklığına uğrayabilir. Hayal kırıklığının en temel sebebi, var olmayanı kafada yaratmak ve ona inanmak, gerçeği ile yüz yüze gelindiğinde de yarattığımızla örtüşmemesidir.

Hayal kırıklıklarıyla beraber günlük hayatımızı etkisi altına alan bazı hastalık ve tavırlar da ruhumuzda etkili olur.

Depresyon: Mutsuzluk, kendini kurban edilmiş hissetme, hayattan keyif alamama durumudur. Depresyonu yaşanılan hayal kırıklıkları büyük ölçüde tetikler.

Mutsuzluk, kendini kurban edilmiş hissetme, hayattan keyif alamama durumudur. Depresyonu yaşanılan hayal kırıklıkları büyük ölçüde tetikler. Kayıtsızlık: Hayata, olaylara karşı herhangi bir his beslenememesi, yaşadığı sıkıntılı sürecin içinden çıkamayacağını düşünmesiyle kendini gösterir.

İnkar: Kişi hayal kırıklıklarına karşı, görmezden gelme, umursamama tavrını seçer ve hiç yaşanmamış sayarak yaşar.

Öfke: Kişi herhangi bir olayda beklentisinin dışında gelişme olduğunda öfke olarak tepki verir. Bu yaşanan hayal kırıklıklarının bir tepkisidir.

Korku: Hayal kırıklıkların sonucunda duyulan, her şeyin belirsizliğine karşı bir tepkidir. Uzun süren korku hali kişinin psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.