Andaya gazetecilere verdiği demeçte, yangın sırasında kullanmanın insanların tehlikeye doğru tahliyesineneden olabileceğini ifade ederek "Halk, siren çalması durumunda daha yüksek bir yer aramak için eğitildi. O gece sireni çalmış olsaydık, insanların dağın yamacına gideceklerinden ve daha da ateşin ortasında kalacaklarından korktuk" dedi. Andaya, bunun yerine Maui'nin biri telefonlara metin mesajları gönderen, diğeri ise televizyon ve radyoda acil durum mesajları yayınlayan iki farklı uyarı sistemine güvendiklerini söyledi. Hawaii Valisi Josh Green de siren çalmama kararını savundu.