Trabzon'un Tonya İlçesi Büyük Mahallesi'nde kontrolden çıkan 61 KU 759 plakalı araç şarampole yuvarlandı ve bir evin duvarına çarparak durdu. Kaza yapan araçtan çıkarılan Muhammet Altuntaş, Bayran Altuntaş, Firkani Altuntaş, Erkan Altuntaş hastaneye kaldırılırken aracın sürücüsü Osman Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Osman Öztürk'ün cesedi otopsi çin Adlı Tıp Kurumuna kaldırıldı.

GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı'nda yapılan otopside Osman Öztürk'ün kafasında kurşun izine rastlandı. Kazada hayatını kaybettiği ileri sürülen genç adamın kurşun yarası ile hayatını kaybetti belirlendi.

Adli Tıp uzmanları otopsi sonucunda kurşunun Osman Öztürk'ün yanağından girdiğini ve kafasının arkasından çıktığını tespit etti. Hazırlanan raporun ardından harekete geçen jandarma Osman Öztürk'ü kimin öldürdüğünü belirlemek üzere soruşturmayı genişletti. Tonya Jandarma Komutanlığı ekipleri yaralıların ifadesini aldı.

JANDARMA BU OLAYA ŞAŞTI KALDI

Yaralıların ifadesini alan jandarma ekipleri, kaza öncesinde Osman Öztürk'ün ruhsatsız silahı ile havaya ateş ederken kendini vurduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri kendini vuran sürücünün aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptığı belirledi. Bölgede başlayan yayla şenlikleri öncesinde köy köy gezen jandarma ekipleri, özellikle şenliklerde, bayramlarda ve düğünlerde havaya ateş edilmemesi konusunda insanları uyarmıştı. Bu arada kaza yapan aracın arkasında bulunan tabancaya el konuldu.