Havana Nerede, Hangi Ülkede? Havana Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri?

Havana Hangi Ülkede?

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen Havana ile ilgili Havana hangi ülkede yer alıyor sorusu sıklıkla dile getiriliyor. Siz de Havana hangi ülkenin şehri diye merak edenlerdenseniz eğer Havana’nın Küba Cumhuriyeti'ne ait bir şehir olduğunu söyleyelim. Ancak Havana nerenin şehri sorusunun beraberinde bu kentle ilgili daha pek çok detay merak ediliyor. Havana’nın detaylarına yer vermeden önce şehrin yer aldığı Küba hakkındaki bilgilere göz atalım. Küba, Karayipler’de yer alan sosyalist bir ada ülkesidir. Coğrafi anlamda detaylı şekilde bakacak olursak Küba’nı Amerika kıtasının güneydoğusunda konumlandığını görürüz. Ayrıca Küba’nın ABD'nin Florida eyaletine oldukça yakın bir lokasyonda yer aldığını da ekleyelim. Sosyalist bir ülke olduğuna değindiğimiz Küba, hem tarihi hem de siyasi geçmişiyle dünya gündeminde adını sıklıkla duyurmuştur. Çünkü Küba tarih boyunca önemli gelişmeler yaşamıştır. Bir ada ülkesi olan Küba, aynı zamanda da Karayipler’in en büyük adası olarak geçer. Bu ülke uzun yıllar İspanyol sömürgesi olduğu için ülkede hala İspanyolca konuşulur. Ülkenin İspanya sömürgesi olması ise 1492 senesine dayanır. Kristof Kolomb’un keşfiyle birlikte özgürlüğünü yitiren Küba, 1902 yılında bağımsızlığını ilan ederek kaybettiği özgürlüğe tekrar kavuşmuştur. Küba denildiğinde akla ilk gelen şehir genellikle Havana olur. Çünkü Havana sadece Küba’nın başkentidir. Bu şehir ülkenin sadece idari başkenti değil, aynı zamanda kültürel, ekonomik ve turistik merkezidir. Havana ayrıca Küba'nın en büyük şehri olup yaklaşık 2 milyona yakın nüfusa sahiptir. Bu nedenle de Havana nerede sorusu merak uyandırır.

Havana Nerede? Havana nerede sorusunun yanıtının ülke olarak Küba olduğunu biliyoruz. Bu aynı zamanda Havana nerenin şehri sorusuna da cevap oluyor. Ancak Küba'nın başkenti olan Havana ile ilgili merak edilenler bunlarla sınırlı değil… Havana'nın konumu da öğrenilmek istenen konular arasında… Havana nerede sorusunu cevaplamak için öncelikle Havana'nın yer aldığı Küba'nın nerede olduğuna yer verelim. Küba, Karayipler'de yer alan bir Kuzey Amerika ülkesidir. Yani Amerika kıtasına bağlı olan bu ülke, Kuzey Atlantik Okyanusu, Karayip Denizi ve Meksika Körfezi'nin kesiştiği noktada bulunur. Bu da Küba'ya stratejik önem kazandırır. Küba'da yer alan Havana ise Küba'nın kuzey kıyısının orta kesiminde konumlanmıştır. Küba'nın başkenti olan bu şehir, Meksika Körfezi'nin girişinde olması nedeniyle önemli bir lokasyonda kabul edilir. Havana, başkent olmasıyla birlikte aynı zamanda bir liman şehridir. Havana'nın liman kenti oluşu onu tarih boyunca önemli kılmıştır. Şehrin bulunduğu alan nedeniyle doğal bir limana sahip olması, Havana'nın deniz ticareti ve deniz yolu ulaşımı konularında ön plana çıkmasını sağladı. Ancak Havana'yı görünür kılan özellikler bunlarla sınırlı değil… Şehrin bulunduğu bölgenin tropikal bir iklime sahip oluşu, Havana'yı yıl boyunca sıcak tutar. Bu durum, kış aylarında tatil yapmak isteyen turistlerin başlıca adresinin Havana şehri olmasını sağlar. Kış ayları boyunca şehrin sıcaklığı, 20 derecenin altına düşmez. Soğuk havalarda sıcak bir tatile hasret kalanlar ise yılın her döneminde Havana'yı tercih edebilirler. Şehrin konumunun bir sonucu olarak Havana, önemli destinasyonlardan biri olarak karşımıza çıkar.

