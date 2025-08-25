Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Havana Nerede, Hangi Ülkede? Havana Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri?

        Havana Nerede, Hangi Ülkede? Havana Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri?

        Oldukça ilgi çekici, renkli ve tarihi şehirlerinden biri olan Havana, son yıllarda daha çok merak edilir oldu. Özellikle tarihe ve tarihi mekanlara ilgi duyanlar tarafından araştırılan Havana'ya turizm açısından da talep çok… Havana nerede, Havana hangi ülkede gibi soruların cevabını merak ediyorsanız eğer doğru yerdesiniz. Bu yazımızda, Havana hangi ülkenin şehri konusuna değiniyor olacağız.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 16:14 Güncelleme: 25.08.2025 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havana Nerede, Hangi Ülkede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havana Hangi Ülkede?

        Son yıllarda oldukça popüler hale gelen Havana ile ilgili Havana hangi ülkede yer alıyor sorusu sıklıkla dile getiriliyor. Siz de Havana hangi ülkenin şehri diye merak edenlerdenseniz eğer Havana’nın Küba Cumhuriyeti'ne ait bir şehir olduğunu söyleyelim. Ancak Havana nerenin şehri sorusunun beraberinde bu kentle ilgili daha pek çok detay merak ediliyor. Havana’nın detaylarına yer vermeden önce şehrin yer aldığı Küba hakkındaki bilgilere göz atalım. Küba, Karayipler’de yer alan sosyalist bir ada ülkesidir. Coğrafi anlamda detaylı şekilde bakacak olursak Küba’nı Amerika kıtasının güneydoğusunda konumlandığını görürüz. Ayrıca Küba’nın ABD'nin Florida eyaletine oldukça yakın bir lokasyonda yer aldığını da ekleyelim. Sosyalist bir ülke olduğuna değindiğimiz Küba, hem tarihi hem de siyasi geçmişiyle dünya gündeminde adını sıklıkla duyurmuştur. Çünkü Küba tarih boyunca önemli gelişmeler yaşamıştır. Bir ada ülkesi olan Küba, aynı zamanda da Karayipler’in en büyük adası olarak geçer. Bu ülke uzun yıllar İspanyol sömürgesi olduğu için ülkede hala İspanyolca konuşulur. Ülkenin İspanya sömürgesi olması ise 1492 senesine dayanır. Kristof Kolomb’un keşfiyle birlikte özgürlüğünü yitiren Küba, 1902 yılında bağımsızlığını ilan ederek kaybettiği özgürlüğe tekrar kavuşmuştur. Küba denildiğinde akla ilk gelen şehir genellikle Havana olur. Çünkü Havana sadece Küba’nın başkentidir. Bu şehir ülkenin sadece idari başkenti değil, aynı zamanda kültürel, ekonomik ve turistik merkezidir. Havana ayrıca Küba'nın en büyük şehri olup yaklaşık 2 milyona yakın nüfusa sahiptir. Bu nedenle de Havana nerede sorusu merak uyandırır.

        REKLAM

        Havana Nerede?

        Havana nerede sorusunun yanıtının ülke olarak Küba olduğunu biliyoruz. Bu aynı zamanda Havana nerenin şehri sorusuna da cevap oluyor. Ancak Küba’nın başkenti olan Havana ile ilgili merak edilenler bunlarla sınırlı değil… Havana’nın konumu da öğrenilmek istenen konular arasında… Havana nerede sorusunu cevaplamak için öncelikle Havana’nın yer aldığı Küba’nın nerede olduğuna yer verelim. Küba, Karayipler’de yer alan bir Kuzey Amerika ülkesidir. Yani Amerika kıtasına bağlı olan bu ülke, Kuzey Atlantik Okyanusu, Karayip Denizi ve Meksika Körfezi’nin kesiştiği noktada bulunur. Bu da Küba’ya stratejik önem kazandırır. Küba’da yer alan Havana ise Küba’nın kuzey kıyısının orta kesiminde konumlanmıştır. Küba’nın başkenti olan bu şehir, Meksika Körfezi’nin girişinde olması nedeniyle önemli bir lokasyonda kabul edilir. Havana, başkent olmasıyla birlikte aynı zamanda bir liman şehridir. Havana’nın liman kenti oluşu onu tarih boyunca önemli kılmıştır. Şehrin bulunduğu alan nedeniyle doğal bir limana sahip olması, Havana’nın deniz ticareti ve deniz yolu ulaşımı konularında ön plana çıkmasını sağladı. Ancak Havana’yı görünür kılan özellikler bunlarla sınırlı değil… Şehrin bulunduğu bölgenin tropikal bir iklime sahip oluşu, Havana’yı yıl boyunca sıcak tutar. Bu durum, kış aylarında tatil yapmak isteyen turistlerin başlıca adresinin Havana şehri olmasını sağlar. Kış ayları boyunca şehrin sıcaklığı, 20 derecenin altına düşmez. Soğuk havalarda sıcak bir tatile hasret kalanlar ise yılın her döneminde Havana’yı tercih edebilirler. Şehrin konumunun bir sonucu olarak Havana, önemli destinasyonlardan biri olarak karşımıza çıkar.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        2 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı! Kahreden manevra!
        2 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı! Kahreden manevra!
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        Avrupa'da türk haftası!
        Avrupa'da türk haftası!
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Habertürk Anasayfa