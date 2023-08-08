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        Haberler Gündem 3. Sayfa Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi! Aileler şok oldu! - Haberler

        Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi

        Mersin'de 3 kişinin cenazesi hava limanında karıştırılıp farklı illere gönderilince tabutları açan aileler, şoke oldu. Erzurum'da, babaları 83 yaşındaki Ekrem Benkli'yi yıkamak için gasılhaneye götüren 47 yaşındaki Mehmet Ercan Benkli, başka bir cenaze ile karşılaştı. Benkli, "Tabuttan babamız yerine başka biri çıkınca ne yapacağımızı şaşırdık" dedi. Yetkililerin devreye girmesiyle karışıklık giderilip, cenazeler, memleketlerine gönderilerek defnedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 17:18
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        Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi
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        Mersin'de kronik hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 2 çocuk babası Ekrem Benkli'nin cenazesi Erzurum'a götürülmek üzere Adana'da hava limanına teslim edildi. Burada yapılan barkotlama hatası nedeniyle Benkli’nin cenazesi ile Muş ve Bursa’ya götürülecek 2 cenaze karıştı.

        Muş'a gönderilmesi gereken cenaze Bursa'ya, Bursa'ya gitmesi gereken Erzurum'a, Erzurum'a gelmesi gereken de Muş'a gönderildi. Benkli ailesi cenazelerini Erzurum Hava Limanı’ndan alarak yıkanıp defin edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne götürdü.

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        Tabutu açan yakınları, karşılarında Ekrem Benkli yerine farklı bir kişiyi görünce şaşkınlık yaşadı. Şoke olan aile, yetkilileri arayarak durumu bildirdi ve yapılan yanlışlığı ortaya çıkardı.

        Yetkililerin devreye girmesi ile diğer ailelerle irtibata geçilip cenazelerin doğru adreslere gönderilmesi sağlandı.

        "TABUTU AÇINCA BAŞKA BİRİNİ GÖRDÜK, HAYATIMIZIN ŞOKUNU YAŞADIK"

        Muş'a gönderilen Ekrem Benkli'nin cenazesi kara yolu ile Erzurum'a, Erzurum'daki cenaze uçakla Bursa'ya, Bursa'daki de yine uçakla Muş'a gönderildi. Yoğun telefon trafiğinin ardından cenazelerine kavuştuklarını söyleyen Mehmet Ercan Benkli, "Mersin'de ölen babamızı kargo yolu ile Erzurum'a göndermeleri için Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teslim ettik. Babamızla aynı gün içerisinde iki cenaze daha varmış. Üçü birlikte Mersin'den kara yolu ile getirilip Adana'da uçağa verilmiş. Burada yanlış barkotlamadan dolayı hepimize farklı cenazeler geldi. Sabah cenazemizi alıp, yıkamak üzere gasılhaneye geldik ve burada hayatımızın şokunu yaşadık. Tabutu açtığımızda karşımızda tanımadığımız bir cenazeyle karşılaştık. Şaşkınlık yaşadık. Yaptığımız araştırma sonucu cenazemizi Muş'ta bulduk. Muş'taki cenaze Bursa'ya gitmiş. Biz deki de Bursa'ya ait bir cenazeymiş. Bundan kim sorumlu hala çözmüş değiliz. Yetkililerle irtibata geçerek hatayı düzelttik ve saatler sonra kavuştuğumuz babamızın cenazesini defnettik" diye konuştu.

        #Mersin
        #Erzurum
        #haberler
        #Son dakika haberler
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