Havalimanında İsmail Kartal gerginliği

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken, 23. Haftada Galatasaray evinde Gaziantep'i konuk etti. Sarı-Kırmızılılar'ın son dakikalarda bulduğu gollerle kazandığı maçın ardından Gaziantep kafilesi şehre dönerken havalimanında büyük bir gerginlik yaşandı... Bir Fenerbahçe taraftarıyla Gaziantep kafilesi arasında kavga çıkarken taraftar saldırıya uğradığını iddia etti ve darp raporu alarak Gaziantep kulübü yetkilileri hakkında şikayetçi oldu...

Olay Gaziantep Futbol Kulübü'nün Galatasaray ile oynadığı maçın ardından Gaziantep'e dönerken İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşti... İddiaya göre Fenerbahçe taraftarı olan bir kişi o sırada dönüş uçağını bekleyen Marius Sumudica'nın yanına giderek "Don't talk about İsmail Kartal, ok?"(Bir daha İsmail Kartal hakkında konuşma, tamam mı?) dedi... Yine taraftarın iddiasına göre de sataşma amacından çok şakalaşma amacıyla söylenen bu ifadeye de Sumudica gülerek yanıt verdi. İddiaya göre Sumudica, "Okey okey, no problem" ifadelerini kullandı. Bunun ardından taraftar bilet işlemlerini gerçekleştirmek için arkasını döndü ve yürümeye başladı. Fakat daha sonra yine şikayetçinin iddiasına göre bazı kulüp çalışanları arkadan yüksek sesle "Ne demek istiyorsun sen" gibi sözler sarfetmeye başladı. Bir kulüp çalışanının arkadan taraftarın ayağına tekme attığı ve bu tekmenin ardından dönen taraftara yumruklu saldırı gerçekleştiği öne sürüldü.

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Tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan taraftar konuyla ilgili havalimanı karakoluna giderek şikayetçi oldu... Taraftar aynı zamanda Adli Tıp Kurumu Darp raporu da alarak şikayetine ekledi... Olay yerinde güvenlik kameralarının da olduğu ve polisin inceleme başlattığı kaydedildi.

Gaziantep FK cephesi ise konuya ilişkin olarak, taraftarın ısrarla konuyla ilgili Sumudica'ya söylemlerde bulunduğu ve birçok kez uyarılmasına rağmen tahrik etmeyi sürdürdüğünü ifade etti. Olayda futbolcuların olmadığı, futbolcuların o esnade CIP Salonu'nda olduğu aktarıldı ve şahısın da "benim psikolojik sorunlarım var üzerime gelmeyin" dediği iddia edildi. Ayrıca taraftarların arkasından gidenlerin de kulüp çalışanlarından ziyade Gaziantep taraftarları olduğunu belirtildi. Adli süreç devam edecek.