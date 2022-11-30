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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu TEB Yatırım Araştırma Direktörü Erdem Kaylı oluyor. Havacılık ve demir çelik sektörlerinin masaya yatırıldığı programda hisse fiyatlarının artmış olmasının bu şirketlerin piyasa değerlerinin pahalı hale getirip getirmediği irdeleniyor. Türk Hava Yolları, Pegasus ve TAV'ın pandeminin ardından başlayan yüksek performans ve karlılığının tartışıldığı programda Kaylı, yüksek kar marjlarının devam edip etmeyeceği konusundaki görüşlerini aktarıyor.

ÖNEMLİ BİLANÇO KALEMLERİ NELER?

Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin havacılık sektörüne şimdiye kadarki etkilerini değerlendiren Kaylı, havacılık için önemli bilanço kalemleri ve rasyoları dile getiriyor. Kaylı, sektörün kar ve zarar rakamlarında etkili olan ana etmenleri sıralayarak bu faktörlerin yılın geri kalanında nasıl hareket edeceğine dair beklentilerini paylaşıyor.

ÇİN DEMİR ÇELİĞİ NASIL ETKİLEYECEK?

Demir çelikte bir yandan küresel resesyon bir yandan Rusya Ukrayna savaşı diğer yandan ise Çin'in sıfır covit politikasından vazgeçme eğiliminin yanı sıra bazı sektörlere destek verme stratejisinin demir çelik fiyatlarına etkisi ve bunun borsa şirketlerine yansımaları ele alınıyor. Kaylı, pandemi döneminin ardından arz ve tedarik sorunları nedeniyle yükselen demir çelik fiyatlarının sonrasında küresel resesyon korkuları ve Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla azalan kar marjlarının bundan sonraki dönemde hangi yönde hareket edebileceğine dair görüşlerini paylaşıyor.