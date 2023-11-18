Balıkesir'de olay, Gönen ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Gönen Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Ayşe Acar (46), 16 yıldır evli olduğu Cemil Fidan'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşandı.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eski eşinin evine giden Fidan ile Acar arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik sırasında Ayşe Acar, eski eşi Fidan tarafından boğazı kesilerek hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİTLER SAVURDU

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Cemil Fidan hakkında, eşinin şikayeti üzerine evden uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Katil zanlısı Fidan'ın cinayetten önce, sosyal medya hesaplarından, eşini kastederek, "Öfkeyle oturursam zararsız kalkmam benim Allah'a bir can borcum var onu da verdiği gibi alır herkes attığı adıma dikkat etsin" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.