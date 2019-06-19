"Hava perdesi" ile ihracatçı oldular

19 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yaklaşık 20 yıl önce Manisa'nın Turgutlu ilçesinden çevre illerdeki zincir marketlere soğutmalı araçlarla et ve süt ürünleri taşımacılığı hizmeti veren Cem ve Fatih Yıldırancan kardeşler, özellikle yaz mevsiminde yükleme ve boşaltma işlemi sırasında soğuk zincirin bozulması sorunuyla karşı karşıya kaldı.
Bir markette ortalama 30 dakika süren yükleme ve boşaltma işlemi sırasında aracın içindeki sıcaklığın yükseldiğini, bunun da gıdalara zarar verdiğini tespit eden Yıldırancan kardeşler, bu sürede bozulup çöpe giden et ve süt ürünlerindeki zararı en aza indirmek için arayışa girdi.
Mandıra ve şarküteri kapılarındaki elektrikli hava perdesinden esinlenerek bu sistemi frigorifik araçlara uyarlamaya karar veren Yıldırancan kardeşler, tasarımını yaptıkları prototipi kendi araçlarında denedi. Prototipten verimli sonuçlar alan girişimci kardeşler, patent alarak ürünü tescilledi.
Turgutlu Fatih Sanayi Sitesi'nde bir atölyede seri üretime başlayan Yıldırancan kardeşler, yaptıkları hava perdesinin sektörden yoğun talep görmesi üzerine bu alana ağırlık vermeye başladı.
Yurt dışı siparişlerine yanıt verebilmek için İngilizce öğrenen kardeşlerin ihracatı da kısa sürede katlandı.
40 ülkeye yıllık ortalama 1 milyon dolarlık araç içi elektrikli hava perdesi ihracatı gerçekleştiren kardeşler, sağlık ve savunma sektörlerine de üretim yapmaya başladı.
AŞI TAŞIYAN ARAÇLARDA DA KULLANILIYOR
Cem Yıldırancan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları sorunu ihracat fırsatına çevirdiklerini, üretimin yüzde 80'ini dış pazara gönderdiklerini bildirdi.
Daha önce dünyada araç içi elektrikli hava perdesini yapan başka bir firma bulunmadığını, geliştirdikleri ürünle diğer ülkelere de ilham kaynağı olduklarını kaydeden Yıldırancan, "Bizden sonra İsrail, İngiltere, Güney Kore, Çin ve Hollanda gibi 5-6 ülkede de elektrikli hava perdesi üretimine başlandı ama bu rakiplerimizin arasında çok iyi bir konumdayız. Ürün çeşitliliğimiz ve rekabet gücümüzün çok yüksek olduğunu gururla söyleyebilirim." diye konuştu.
İhracatın yüzde 70'ini Avrupa ülkelerine yaptıklarını, Güney Afrika'dan Yeni Zelanda'ya ve Şili'ye uzanan bir coğrafyada ürünlerinin kullanıldığını aktaran Yıldırancan, et ve süt taşıyan araçlar için tasarladıkları perdenin sağlık alanında ilaç ve aşı taşıyan araçlarla askeri alanda hizmet veren mobil karakollarda da kullanıldığını sözlerine ekledi.
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