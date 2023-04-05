'Hava Muhalefeti'nin fragmanı yayınlandı Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Gösterime 14 Nisan'da girecek olan 'Hava Muhalefeti'nin fragmanı yayınlandı. Murat Kepez'in yönettiği film, beyazperdeye milletvekili adayı 'Cemil Yıldırım', sevgilisi 'Gözde' ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için Bodrum uçağındaki yerlerini almasıyla başlayan olayları komedi türünde yansıtacak

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Başrollerini Ali Sunal ile Doğa Rutkay’ın paylaştığı, yönetmenliğini Murat Kepez’in üstlendiği, senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Uğur Güvercin ve Ayberk Sak’ın kaleme aldığı komedi türündeki 'Hava Muhalefeti', gösterime girmeye hazırlanıyor.

Filminin oyuncu kadrosunda ise; Ege Kökenli, Burak Hakkı, Kerem Atabeyoğlu, Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan, Serkan Atar yer alıyor.

'Güldür Güldür Show’un yaratıcı ekibi tarafından kaleme alınıp, beyaz perdeye aktarılan 'Hava Muhalefeti' filminin konusu ise şöyle: Milletvekili adayı 'Cemil Yıldırım', sevgilisi 'Gözde' ile birlikte hafta sonu kaçamağı yapmak için Bodrum uçağındaki yerlerini almışlardır. Küçük bir kaçamak diye başlayan hafta sonu tatili çok eğlenceli bir yolculuğa dönüşecektir. İkili ve uçaktaki diğer yolcular kendilerini bekleyen sürprizlerden habersizdir. Bakalım bu kahkaha dolu yolculukta neler olacak?

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