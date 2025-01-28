Hava kirliliğiyle mücadele kapsamında Bangkok'ta ücretsiz toplu taşıma uygulaması başladı
Bangkok'ta kötüleşen hava kirliliği mücadele kapsamında bir hafta boyunca ücretsiz toplu taşıma uygulaması başlatıldı
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Tayland, günlerdir devam eden ve tehlikeli seviyelere ulaşan hava kirliliğiyle mücadele ediyor.
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kötüleşen hava kirliliğiyle mücadele kapsamında 25 Ocak'tan itibaren bir hafta boyunca ücretsiz toplu taşıma uygulaması başlatıldı.
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Ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek PM2.5 hava kirliliğinden korunmak için yüz maskesi kullanımı vatandaşlar arasında yaygınlaştı.
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İsviçre merkezli hava kalitesi izleme kurumu IQAir'e göre Tayland'ın başkenti Bangkok, hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirler sıralamasında 7'inci oldu.
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Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.