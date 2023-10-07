Hava durumu son dakika | Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu! - İstanbul hava durumu bugün nasıl olacak?

Hava durumu son dakika | Sis ve pusa dikkat! 3 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu! - İstanbul hava durumu bugün nasıl olacak?

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Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri, Artvin’in ve Hatay'ın kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUSA DİKKAT

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

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ANKARA: 23, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 25, Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakasının kuzey kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

İZMİR: 28, Az bulutlu ve açık.

BURSA: 26, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 26, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 27, Parçalı bulutlu

SAKARYA: 26, Parçalı bulutlu.

A.KARAHİSAR: 21, Az bulutlu ve açık.

DENİZLİ: 29, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 28, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 33, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 30, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerin de kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN: 32, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 24, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 22, Az bulutlu ve açık.

SİVAS: 21, Az bulutlu ve açık.

KAYSERİ: 23, Az bulutlu ve açık.

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BOLU: 23, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 24, Parçalı bulutlu.

SİNOP: 24, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 22, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

ERZURUM: 17, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 17, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 24, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 19, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 28, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 28, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 26, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 30, Parçalı ve az bulutlu.

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