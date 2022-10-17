Meteoroloji saat verdi! Saatteki hızı 75 km'yi bulacak! Marmara Denizi için fırtına uyarısı!

Marmara’da rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirildi.

Öte yandan Kuzey Ege’de rüzgarın, cuma akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde estiği, fırtınanın, yarın akşam akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bildirildi.

Güney Ege açıklarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esen rüzgarın da, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir.