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Meteoroloji'den yarın için Marmara'ya kritik uyarı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli lodos beklendiğini bildirdi. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ile direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı

Giriş: 31.03.2023 - 14:33 | Güncelleme: ABONE OL
UYARI! Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Durumu 31 Aralık: Marmara'ya yağmur ve fırtına geliyor!
Meteoroloji'den yarın için Marmara'ya kritik uyarı!
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AA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yapılan açıklamada, yarın Marmara Bölgesi'nde rüzgarın güney ile güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Yalova çevrelerinde kuvvetli, yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR

AA'da yer alan habere göre açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ile direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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