Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 4 bölgede sağanak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Düzce, Sinop ve Ordu çevreleri ile Muğla'nın iç, Aydın ve Samsun'un doğu, Denizli'nin batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TRAKYA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SICAK ETKİSİ

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-9 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 60 KM'Yİ BULUYOR

Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

ANKARA: 33, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 33, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 36, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA: 33, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EDİRNE: 33, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DENİZLİ: 35, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 37, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 30, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu.

HATAY: 34, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 31, Parçalı bulutlu.

KONYA: 34, Az bulutlu.

BOLU: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DÜZCE: 34, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ARTVİN: 37, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ERZURUM: 31, Parçalı bulutlu.

KARS: 33, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 38, Parçalı bulutlu.

VAN: 30, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 41, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık.