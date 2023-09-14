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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Trabzon ile Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞUDA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve güney kıyılarımızda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, doğu kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM

RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji tarafından bir uyarıda bulunulmadı.

İLLERİMİZDE BEKLENEN HAVA DURUMU Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 25, Az bulutlu ve açık. İSTANBUL: 30, Parçalı ve az bulutlu. İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık. KOCAELİ: 30, Az bulutlu açık. BURSA: 30, Az bulutlu açık. EDİRNE: 31, Parçalı ve az bulutlu. A.KARAHİSAR: 26, Az bulutlu ve açık. DENİZLİ: 33, Az bulutlu ve açık. MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık. ADANA: 35, Az bulutlu ve açık. ANTALYA: 35, Az bulutlu ve açık. HATAY: 33, Az bulutlu ve açık. MERSİN: 33, Az bulutlu ve açık. ESKİŞEHİR: 29, Az bulutlu ve açık. KONYA: 25, Az bulutlu ve açık. REKLAM SİVAS: 24, Az bulutlu ve açık. BOLU: 26, Az bulutlu. KASTAMONU: 26, Parçalı ve az bulutlu. SİNOP: 25, Parçalı ve az bulutlu. .png SAMSUN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ERZURUM: 22, Parçalı bulutlu. KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu. MALATYA: 27, Parçalı bulutlu. VAN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. DİYARBAKIR: 33, Açık ve az bulutlu. GAZİANTEP: 32, Açık ve az bulutlu. SİİRT: 31, Açık ve az bulutlu. ŞANLIURFA: 31, Açık ve az bulutlu.