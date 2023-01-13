İşte o anlar! Havaya serpilen sıcak su dondu!

İHA'da yer alan habere göre aşırı soğukların etkili olduğu kentte günlük yaşam felç oldu. Kentte dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında 24 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşandı.

Uğraş Karataş, Güneş'in dahi üşüdüğü şehirde yaşadıklarını söyleyerek, ’’Gördüğünüz gibi havada su bile donuyor. Eksi 30 derece, araçlar çalışmıyor memleket buza döndü’’ dedi.