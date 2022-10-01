Bugün yazı yaşayacağız! Meteoroloji'den yarına dikkat!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YARIN YURDUN BATISI YAĞIŞLI

Meteoroloji'nin hava durumu tahmin haritasına göre yarın ise yurdun batısında, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 28, Az bulutlu.

İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 33, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 35, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

ADANA: 35, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 39, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 35, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 30, Az bulutlu.

KONYA: 30, Az bulutlu.

BOLU: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 27, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.

SAMSUN: 26, Az bulutlu ve açık.

TRABZON: 25, Az bulutlu ve açık.

ARTVİN: 26, Az bulutlu.

ERZURUM: 23, Az bulutlu.

KARS: 22, Az bulutlu.

VAN: 23, Az bulutlu.

DİYARBAKIR: 34, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 33, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık.