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Batıda sıcaklık artıyor! 2 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son verilere göre yurdun batı kesiminde sıcaklıklar 2 ilâ 4 derece artıyor. Yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise yer yer kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor. İşte alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

05.12.2020 - 07:16 | Güncelleme: ABONE OL
HAVA DURUMU! Son dakika... Batıda sıcaklık artıyor! 2 bölgede sağanak! - Haberler
Batıda sıcaklık artıyor! 2 bölgede sağanak!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya ve Muğla çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Burdur’un doğu ve Isparta’nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE DON OLAYINA DİKKAT

Yağışların; bu akşam saatlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATI KESİMLERDE SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 15, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 17, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 20, Parçalı yer yer çok bulutlu, güney kıyıları sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 21, Parçalı bulutlu.

BURSA: 18, Parçalı bulutlu.

AYDIN: 19, Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak yağışlı.

MUĞLA: 16, Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 22, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kemer çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 17, Parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 15, Parçalı ve az bulutlu.

KAYSERİ: 13, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 14, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 14, Parçalı ve az bulutlu.

SİNOP: 16, Parçalı ve az bulutlu.

ZONGULDAK: 16, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 15, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 15, Parçalı ve az bulutlu.

RİZE: 16, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 2, Az bulutlu ve açık.

KARS: 1, Az bulutlu ve açık.

VAN: 8, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 14, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 14, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 14, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 16, Az bulutlu ve açık.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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