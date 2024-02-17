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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak! Hava nasıl olacak

        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurdumuz genelinde, 7 bölgede de yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 17 Şubat Cumartesi günü illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 06:33 Güncelleme: 17.02.2024 - 06:33
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        Meteoroloji'den kritik uyarılar! 7 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve güneydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KAR VAR

        Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        BUZLANMA VE ÇIĞA DİKKAT

        Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        HAVA SICAKLIĞINDA DEĞİŞİKLİK YOK

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

        ANKARA: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

        İSTANBUL: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        İZMİR: 15, Parçalı bulutlu.

        EDİRNE: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

        KOCAELİ: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        BURSA: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        KIRKLARELİ: 7, Parçalı ve çok bulutlu.

        A.KARAHİSAR: 6, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

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        DENİZLİ: 14, Parçalı bulutlu.

        MUĞLA: 16, Parçalı bulutlu.

        ADANA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

        ANTALYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu çevreleri sağanak yağışlı.

        HATAY: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

        MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ESKİŞEHİR: 7, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

        KONYA: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

        SİVAS: 8, Parçalı bulutlu.

        KAYSERİ: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        BOLU: 6, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

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        KASTAMONU: 8, Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        ZONGULDAK: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        SAMSUN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.

        TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        ARTVİN: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        ERZURUM: 6, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        KARS: 5, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        MALATYA: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        VAN: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

        DİYARBAKIR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        GAZİANTEP: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        SİİRT: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        ŞANLIURFA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

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