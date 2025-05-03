Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, (Eskişehir dışında) İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ve Samsun ile Elazığ'ın doğu, Bingöl'ün batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 19, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 26, Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ: 19, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 20, Parçalı ve az bulutlu

BALIKESİR: 21, Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE: 26, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 24, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ADANA: 24, Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 23, Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerdeki yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

BURDUR: 20, Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

HATAY: 25, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU: 18, Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK: 13, Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı

TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu

RİZE: 15, Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM: 18, Parçalı ve çok bulutlu

KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu

VAN: 14, Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ: 20, Sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ADIYAMAN: 23, Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR: 24, Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP: 22, Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT: 25, Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA: 25, Parçalı bulutlu ve açık