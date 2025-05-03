Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün, 6 bölgemizde sağanak geçişleri bekleniyor. Ege'nin doğusunda, Akdeniz'de ve İç Anadolu'da ise şiddetli yağış tahmin ediliyor. Sıcaklıkların, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, (Eskişehir dışında) İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU VE AKDENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ
Yağışların, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ve Samsun ile Elazığ'ın doğu, Bingöl'ün batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 19, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 26, Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ: 19, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 20, Parçalı ve az bulutlu
BALIKESİR: 21, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 26, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 24, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 24, Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 23, Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerdeki yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor
BURDUR: 20, Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor
HATAY: 25, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU: 18, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 13, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağışlı
TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 15, Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: 18, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 14, Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ: 20, Sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ADIYAMAN: 23, Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR: 24, Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP: 22, Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT: 25, Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA: 25, Parçalı bulutlu ve açık