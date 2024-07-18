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        Meteoroloji açıkladı! Boğucu sıcak daha da artıyor!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün 4 bölgemizde sağanak yağış bekleniyor. Yağışın, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Uzmanlar, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması uyarısında bulunuyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 07:15 Güncelleme: 18.07.2024 - 09:43
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        Meteoroloji açıkladı! Boğucu sıcak daha da artıyor!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kayseri'nin doğu kesimleri, Bolu, Karabük, Sivas, Samsun, Amasya'nın doğusu ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

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        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

        Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 34, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 36, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 39, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 37, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 37, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 41, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 33, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 40, Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA: 40, Az bulutlu

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        ADANA: 36, Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 36, Az bulutlu, iç ve doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu

        HATAY: 33, Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA: 35, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI: 37, Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR: 35, Parçalı ve az bulutlu

        SİVAS: 31, Parçalı, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 33, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 31, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 30, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 35, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN: 32, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        TRABZON: 29, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ARTVİN: 26, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ERZURUM: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        KARS: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        MALATYA: 38, Parçalı bulutlu

        VAN: 29, Parçalı bulutlu

        DİYARBAKIR: 41, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 42, Az bulutlu ve açık

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