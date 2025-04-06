Meteoroloji uyardı: Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
İl il hava durumu tahminleri gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji tarafından yapılan son uyarı kapsamında, yurt genelinde yaşanan sıcaklık düşüşü gündeme geldi. Peki, 7 Nisan Pazartesi hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında hava durumu araştırılıyor. Tahminlere göre, hava sıcaklıklarının Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik göstermemesi bekleniyor. Peki, 7 Nisan Pazartesi hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
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7 NİSAN PAZARTESİ YURT GENELİNDE HAVA NASIL?
Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, (Şırnak ve Hakkari haric) Doğu Anadolu, (Mardin haric) Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Eskişehir, Osmaniye, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Trakya ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar; yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların Marmara, Kıyı Ege, Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş, Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş, Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Ege ve Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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İSTANBUL 7°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 6°C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.