Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da biraz artacağı, iç ve doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile yarın zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden hafif,zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK