"Hava biraz serinledi ama henüz üşütmüyor"

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yazısına şöyle devam etti: "Son 72 saatte (özellikle Bursa ve ilçelerinde) yaşanan şiddetli fırtına, sağanak yağış, düşen yıldırımlar ve dolu yağışları büyük maddi hasar verdi ve yaralananlar oldu.
Güney Marmara’da tarım yapılan araziler dolu yağışlarından lokal olarak etkilendi, uzun süre aynı rotada ilerleyen kuvvetli yağmur Bursa-Balıkesir çevresinde tarlaları çamur içinde bıraktı. Bursa terminalinde gerçekleşen olayla ilgili yapının incelenmesiyle daha net bir şey söylenebilir fakat çatıda biriken suyun üzerine düşen yıldırımın bu yıkımı yarattığını varsayıyoruz. Sonik patlamalarda gördüğümüz buhar hunisi gibi bir şey hayal edebiliriz, milyonlarca volt elektrik düştüğü yerdeki suyu birden buharlaştırarak bomba patlamışçasına yaptığı baskı ile çatıyı parçalıyor. (Literatürde hidro elektrik şok olarak bilinen bir doğa fenomeni)
Çatılarda biriken su ya da kar, yaptığı büyük ağırlık ve kuvvetli esen rüzgarla birleşip yapıları çökertebiliyor ancak bu yapının incelenmesi ve olayın sebepleri daha iyi araştırılmalı diyebiliriz. Can kayıpları verebileceğimiz çok ciddi bir olaydı, tekrar geçmiş olsun.
Gelecek 3 gün içinde Marmara Bölgesi'nde yağmurların aralıklarla sürmesini bekliyoruz ve özellikle Cuma günü Trakya’da yine kuvvetli sağanaklar hayatı olumsuz etkileyecek görünüyor.
İstanbul’da cuma ve cumartesi akşam ve geceleri hava kuru ama gündüz öğle saatleri bu iki günde de yağmur geçişleri olabilir. Son günlerdeki kadar kuvvetli olmasa da Bursa ve güneyindeki merkezlerimizde de yağmur sürecek. Bu yağışlar sırasında yine lokal dolu, yıldırım düşmesi gibi hadiseler yaşayabiliriz.
Marmara’da gelecek hafta sonbahar rüzgarları esecek, hava sıcaklıkları İstanbul’da 21-22 derece gibi son zamanların en düşük değerlerine inebilir. Fakat ardından 7-8 Eylül’den sonra havanın yeniden ısınmasını bekliyoruz. Güney bölgelerde ve doğuda ise sıcaklıklar bu kadar azalmıyor, güneyde yaz esintileri sürüyor."
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Fotoğraflar: İHA
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