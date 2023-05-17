Hava almak için çıktığı balkondan düştü

DHA

Aksaray'da, 5'inci kat balkonundan düşen Osman Bozdemir (66), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 06.00 sıralarında Fatih Mahallesi 4156 Sokak'ta 5 katlı binada meydana geldi. Oturduğu evin balkonuna hava almak için çıkan Osman Bozdemir, iddiaya göre, bir süre sonra dengesini kaybederek, beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Bozdemir´in hayatını kaybettiği belirledi. Bozdemir 'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.