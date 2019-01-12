Şarkıcı Hatice, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hatice, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Spor yaptığı videoyu sosyal medya hesabından, "Bu devirde ya yüreğin ya da arkan sağlam olacak" notuyla paylaşan Hatice, takipçilerini şaşırttı.

İşte o anlar: