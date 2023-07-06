Hatice Şendil iskelede düştü

1 Şurada Paylaş!







Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Burak Sağyaşar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Hatice Şendil ve oğulları Can ile birlikte tatil sezonunu açtı. Sağyaşar ve ailesi, soluğu Bodrum'da aldı.

2 Şurada Paylaş!







Ünlü çift, oğullarıyla birlikte Gündoğan'da konakladıkları otelin iskelesinde görüntülendi.

3 Şurada Paylaş!







Beyaz bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Hatice Şendil ile ailesinin keyfi bir hayli yerindeydi.

REKLAM

4 Şurada Paylaş!







Ailece keyifli vakit geçiren Sağyaşar ile Şendil, bir ara sıcaktan bunalınca kendilerini Bodrum'un serin sularına bıraktı.

5 Şurada Paylaş!







Kısa bir süre sonra denizden çıkan ve oğlu Can'ı havluyla kurulamak isteyen Şendil, talihsiz bir kaza geçirdi.