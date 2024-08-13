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        Haberler Magazin Hatice Şendil ile eşi Burak Sağyaşar'dan Filiz Akın'a çiçekli sürpriz - Magazin haberleri

        Hatice Şendil ile eşi Burak Sağyaşar'dan Filiz Akın'a çiçekli sürpriz

        Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar ile Filiz Akın'ı evinde ziyaret etti. O anları yayımlayan ve Şendil'e övgü dolu sözlerde bulunan Akın, "Hatice Hanım makyajsız, duru güzelliği, zarafetiyle bizimleydi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 08:53 Güncelleme: 13.08.2024 - 09:49
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          Hatice Şendil, eşi Burak Sağyaşar, Filiz Akın'a komşu oldular. Ünlü çift, daha önce kendilerine "Hoş geldiniz" diyen Akın'ı evinde ziyaret etti.

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          Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatındaki kesitleri yayımlayan Filiz Akın, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. 

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          "KENDİLERİNİ GÖRÜNCE İÇİMİZ AÇILDI"

          Filiz Akın, kendisine çiçek getiren Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar ile sarıldığı anları "Komşu sitelerden birinden ev aldıklarını duyunca 'Hoş geldiniz' demiştim. Önce güzel çiçekleri ve ziyaret istekleri geldi, sonra da kendilerini görünce içimiz açıldı. Hatice Hanım makyajsız, duru güzelliği, zarafetiyle bizimleydi. Bu şahane çifte teşekkür ediyoruz" notuyla yayımladı. 

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          "ÇOK SEVİYORUZ"

          Hatice Şendil de Filiz Akın'ın videosuna "Çok seviyoruz sizi" sözleriyle karşılık verdi.

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