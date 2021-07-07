"İLK DANS BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI"

Düğün günü anılarından da bahseden Şendil, şu ifadeleri kullanmıştı:

Düğünde ilk dans beni çok heyecanlandırdı. Merih Bey’den dans dersi almıştık. Gelinlikle dans etmek zordu. Ben çok mutluydum ve içimize sinen her şeyi yaptım. 'Gelinliği bir kere giyeceğim' diye düşündüm hep. Onu da uzun süreli giymek istedim ve o yüzden parti elbisesi giymek istemedim.