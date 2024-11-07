Hatice Aslan'dan açıklamalar
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'da 'Nevra' karakterine hayat veren Hatice Aslan, Demet Evgar'ın sette huzursuzluk çıkardığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Aslan; "Öyle bir şey yok. Her şey muhteşem gidiyor. Görünen köy kılavuz istemez" dedi
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hatice Aslan, Esra Erol, Özge Ulusoy, Çağla Şıkel ve Zeynep Turan gibi ünlü isimler, katıldıkları bir defilede objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hatice Aslan, oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' aldı dizi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Hatice Aslan; "Her şey yolunda. Çok güzel gidiyor. Çekimler devam ediyor. Her bölümde bir sürpriz oyuncu katılıyor. Ben de senaryoyu her okuduğumda eğlenerek sete geliyorum" dedi.
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"ÖYLE BİR ŞEY YOK"
Hatice Aslan, ayrıca meslektaşı Demet Evgar'ın sette olay çıkardığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi; "Her şey ortada... Öyle bir şey yok. Her şey muhteşem gidiyor. Görünen köy kılavuz istemez. Öyle yazıldığı gibi bir durum yok."
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"90'LAR DAHA FARKLIYDI"
Defileye katılanlar arasında yer alan Çağla Şıkel, Yapay zekâyla ilgili sorulara; "Yakında podyumda görürüz bence" diye yanıt veren Şıkel, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu dönemde modellik yapan arkadaşlar tadını çıkartsın, biz çok güzel zamanlarda yaptık. 90’lar daha farklıydı.
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Çağla Şıkel, astronomiyle arasının iyi olup olmadığı sorulduğunda ise sadece burcunu bildiğini ve pek ilgisi olmadığını söyledi. Şıkel'e, astrologlara göre bu yılın evlilik yılı olacağı söylendiğinde ise manken, Zeynep Turan’ın kendisine 5 yıldır aynı şeyden bahsettiğini ifade etti.