Hatice Aslan: Çalışmak tatilden daha zevkli

"ÖYLE BİR DURUM HİÇBİR ZAMAN YAŞANMADI"

Gazetecilerin, "Bir dönem tiyatroya ilgi azalmıştı. Şu an nasıl?" sorusunu cevaplayan Hatice Aslan, "Öyle bir durum hiçbir zaman yaşanmadı. Bu işi yapamayanların yaptığı bir algıydı" ifadelerini kullandı.