Hatice Aslan: Astrolojiye başvurmam

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 'Nevra'sı Hatice Aslan, bir AVM'de görüntülendi.

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Basın mensuplarıyla sohbet eden Hatice Aslan, proje seçerken dikkat ettiği şeylerden bahsetti. Hatice Aslan; "Genelde şanslıyım ben proje konusunda. İyi bir kadro ve iyi bir yapım şirketine düşüyorum. Astrolojiye başvurmam. Bilimden uzaklaşamamak en doğru çözüm. Ayakları yere basan şeyleri tercih ediyorum" diyerek güldü.