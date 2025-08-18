Hatayspor’da teknik direktör Murat Şahin ile yollar ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yolları ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; “Teknik direktörümüz Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Murat Şahin ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında göreve getirilen Murat Şahin, takım ile 1'inci Lig'e düştükten sonra oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrılmıştı.