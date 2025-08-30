Habertürk
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Hatayspor: 1 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Hatayspor: 1 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Hatayspor ile İstanbulspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Hatayspor haftayı 2, İstanbulspor ise 4 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2025 - 23:40 Güncelleme: 30.08.2025 - 23:40
        
        
        Mersin'de puanlar paylaşıldı!
        
        

        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Hatayspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Konuk ekibi öne geçiren golü 6'da Cengiz Demir (kk) atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 34. dakikada Rui Pedro kaydetti.

        Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 4'e, Hatayspor ise 2'ye yükseltti.i

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Esenler Erokspor'a konuk olacak. İstanbulspor, evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.

