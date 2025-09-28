Hatayspor: 0 - Bandırmaspor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Hatayspor'u 3-0 mağlup etti. Remi Bulumba, Leandro Bacuna ve Hikmet Çiftçi'nin golleriyle galibiyete ulaşan Bandırmaspor, puanını 11'e yükseltti. Hatayspor ise haftayı 3 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Hatayspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Bandırmaspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 33'te Remi Mulumba, 65'te Leandro Bacuna ve 72. dakikada Hikmet Çiftçi attı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 11'e yükseltirken, Hatayspor ise 3 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Hatayspor, Bodrum FK'ya konuk olacak. Bandırmaspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.