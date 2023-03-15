Hataylı depremzede besicinin 6 keçisi yavruladı

"170 HAYVANDAN 120'SİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Mehmet Çil, 21 yıldır hayvancılıkla uğraştığını söyledi. Depremde yanında kalan annesinin enkazda can verdiğini anlatan Çil, şöyle konuştu:

"Küçük kızım da enkazda kaldı. Köylüler, hemen yarım saat içinde cenazeyi ve yaralanan kızımı çıkardı. Çok kar vardı. Komşunun arabasına sığındık. Ertesi gün geldiğimde evin altındaki ahırda 170 hayvandan 120'sinin telef olduğunu gördüm. Hayvanlar şu anda yavrulamaya başladı. Deprem öncesinde de yavrulayanlar vardı. Bazılarının annesi, bazılarının da yavrusu telef oldu."