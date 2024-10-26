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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay haberleri: Trafikte tartıştığı 2 kişiyi ezmeye çalıştı | son haberler | Son dakika haberleri

        Trafikte tartıştığı 2 kişiyi ezmeye çalıştı!

        Hatay'da bir sürücü, trafikte tartıştığı motosikletli ve yanındaki bir kişiyi, aracıyla geri manevra yaparak ezmeye çalıştı o anlar kameraya yansıdı. Gençlerin ihbarı üzerine polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:59 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:59
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        Trafikte tartıştığı 2 kişiyi ezmeye çalıştı!
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        Hatay'da akılalmaz olay, İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde yaşandı. Hafif ticari araç sürücüsü trafikte, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişiyle tartıştı.

        2 KİŞİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜYLE TARTIŞTI

        İHA'daki habere göre kavşakta motosikletten inen 2 kişi, araç sürücüsüyle tartışmaya devam etti. Sürücünün yoluna devam ettiğini düşünen gençler de motosiklete bindi.

        ARACIYLA EZMEYE ÇALIŞTI

        O sırada geri manevra yapan sürücü, aracıyla 2 kişiyi ezmeye çalıştı. Gençlerin kaçarak ezilmekten kurtulduğu anlar kameraya yansırken akıl almaz olay sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastaneye götürdü. Gençlerin ihbarı üzerine polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Olay, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #Hatay
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