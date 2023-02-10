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Hatay depremi son dakika! Hatay'da kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaça yükseldi? Hatay'da kaç bina yıkıldı ve çöktü? Hatay depremde ölenlerin isimleri açıklandı mı?

Hatay depremi son dakika! Hatay'da son durum belli oldu!

Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızı derinden yaralayan Kahramanmaraş depremine ilişkin gözler bir yandan da Hatay'a çevrilmiş durumda. 2000'e yakın binanın yıkıldığı ve büyük bir dramın yaşandığı Hatay'da son gelişmeleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

Giriş: 10.02.2023 - 18:30 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerle sarsıldı. Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığı depremden Hatay da oldukça etkilendi. İşte, Hatay'daki son duruma dair bilgiler...

  • DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI? BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sayısı 19 bin 388'e, yaralı sayısı ile 77 bin 711'e yükseldi." açıklamasında bulundu.

     

  • 7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

  • 10 İL AFET BÖLGESİ VE OHAL İLAN EDİLDİ

    Bununla birlikte, yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.

    Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.

     

  • TÜRKİYE PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLERLE SARSILDI!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

     

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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