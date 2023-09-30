Hatay'daki Epiphaneia Antik Kenti turizme kazandırılacak

Burası hem prehistorik çağlar açısından hem de Büyük İskender'in dünyaya mal olan savaşının yaşandığı bölge olması nedeniyle tarih sahnesinde çok önemli bir yere sahip. Arkeolojik kazılarda 27 katman Osmanlı dönemine kadar bize veriler veriyor. Hatay'ın tüm evreleriyle korunmuş, ayakta kalan önemli bir antik kenti" dedi.