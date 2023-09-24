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        Haberler Gündem Kurtarılamadı! Hatay'da yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü öldü - Son dakika haberi

        Hatay'da yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü öldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde 8 katlı bir bina için yapılan incelemeler sonunda ağır hasarlı raporu verilerek yıkım kararı alındı. Yıkım sırasında 8 katlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi. çöken binanın altında kalan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 20:48 Güncelleme: 24.09.2023 - 21:11
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        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ağır hasarlı yapıların yıkım çalışması sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

        Hasarlı binanın çatısı çöktü
        Hasarlı binanın çatısı çöktü

        KONTROLSÜZ ŞEKİLDE ÇÖKTÜ

        Odabaşı Mahallesi'nde bulunan ve depremlerin ardından ağır hasar alan bina, yıkım çalışması sırasında kontrolsüz şekilde çöktü. İş makinesiyle birlikte çöken binanın altında kalan operatör, AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

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        HASTANEYE KALDIRILDI

        İsmi henüz öğrenilemeyen ve hayatını kaybettiği belirlenen operatörün cansız bedeni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Antakya yıkım
        #haberler
        #Hatay
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