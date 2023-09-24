Hatay'da yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü öldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde 8 katlı bir bina için yapılan incelemeler sonunda ağır hasarlı raporu verilerek yıkım kararı alındı. Yıkım sırasında 8 katlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi. çöken binanın altında kalan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ağır hasarlı yapıların yıkım çalışması sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.
KONTROLSÜZ ŞEKİLDE ÇÖKTÜ
Odabaşı Mahallesi'nde bulunan ve depremlerin ardından ağır hasar alan bina, yıkım çalışması sırasında kontrolsüz şekilde çöktü. İş makinesiyle birlikte çöken binanın altında kalan operatör, AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İsmi henüz öğrenilemeyen ve hayatını kaybettiği belirlenen operatörün cansız bedeni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
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